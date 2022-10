1 Anticipazioni Amici 22 di domenica 30 ottobre 2022

Come la scorsa settimana, anche questo mercoledì pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Amici 22 che andrà in onda domenica 30 ottobre 2022 e per tale ragione possiamo fornirvi alcune anticipazioni. L’appuntamento, ricordiamo, è fissato alle ore 14:00 solo su Canale 5. La replica può essere vista, in maniera del tutto gratuita, su Mediaset Infinity e WittyTV. Partiamo con gli ospiti. Questa settimana sarà la volta di Giordana Angi e Tommaso Paradiso. La prima è uscita dal talent qualche anno fa e torna portando il suo nuovo singolo. Il secondo, invece, giudica la gara delle cover. Ci sarà anche Garrison, come riportato da SuperGuidaTV.

Sappiamo che la prova Oreo è stata vinta da Aaron mentre quella Marlù da Samu. Sappiamo, inoltre, che verso la fine della puntata Niveo ha dovuto affrontare una sfida giudicata da Carlo di Francesco. L’allievo ne è uscito vincitore e può proseguire il suo percorso nel talent. Durante l’appuntamento c’è stata anche una gara di improvvisazione, giudicata da Marcello Sacchetta, tra Megan, Maddalena e Mattia. Ha vinto Megan. Gianmarco durante il compito assegnatogli da Raimondo Todaro viene fermato e messo in sfida immediata. La vince e continua la corsa al Serale. Nel corso della gara delle cover lo stesso avviene con Andre, il quale viene bloccato da Rudy Zerbi.

Le anticipazioni di Amici 22 di domenica 30 ottobre proseguono con le valutazioni della gara di canto. Al primo posto si classifica Wax con un 8,5. Seguono Aaron (8), Tommy Dali (8), Piccolo G (7,5), Federica (7–) e NDG (6). Cricca è esentato dalla gara perché aveva un compito datogli da Rudy, ovvero di cantare Aida. La gara di ballo è stata giudicata da Garrison. Al primo posto Ramon con 8+. Seguono Maddalena (7,5), Mattia (7), Claudia (7-), Ludovica (6,5) e Samuel (6). Samu non partecipa perché ha un compito assegnato dalla Celentano e ha ballato sulle note di “When I Was Your Man“.

Continuiamo con i primi eliminati ufficiali…