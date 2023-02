NEWS

Nicolò Figini | 19 Febbraio 2023

Amici 22

Angelina di Amici 22 va al Serale

Questo pomeriggio abbiamo visto delle nuove gare di canto e ballo. Ad aver vinto nella prima è stato Wax, ma Arisa ha deciso di non assegnargli ancora la maglia tanto ambita. Nel secondo caso, invece, Maddalena si è posizionata al primo posto ed Emanuel Lo, in collegamento, l’ha fatta esibire per ben due volte senza nemmeno una pausa. Fatto sta che lei ce l’ha fatta e la rivedremo al Serale. La conduttrice di Amici 22, poi, ha riproposto una classifica generale che comprende tutte le esibizioni di canto delle precedenti puntate.

In cima abbiamo visto spuntare il nome di Angelina, la quale è scesa al centro dello studio. Lorella Cuccarini, la sua insegnante, ha detto: “Hai fatto un lavoro fantastico su te stessa anche per quanto riguarda lo staging. Riesci a personalizzare ogni tua esibizione, non hai mai lasciato nulla al caso“. Dopo essersi esibito per due volte, quindi, Maria le ha chiesto che cosa significa per per andare al Serale:

“Non riesco a immaginarmi lì. Ne parlavo ieri con Megan. Tutti ne parlano come se fosse pazzesco e non riesco a vedermici lì. Ma tutte le cose che non riesco a vedere mi stupiscono ogni volta e sono bellissime. Per me l’importante quando canto è il pubblico. Credo si veda. Mi sembra la cosa più rispettosa, quella di proporre una buona performance. Sarò molto contenta“.

Angelina… non lo hai ancora capito… ma… SEI AL SERALE! #Amici22 pic.twitter.com/MZwe2n3ipX — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) February 19, 2023

A questo punto a riprendere la parola è l’insegnante di Amici 22: “Cosa avevo detto la volta scorsa? Che se arrivavi prima per due settimane consecutive la maglia era tua. Questa classifica… Non hai capito, se vuoi ti faccio un disegnino? Te la vai a prendere o te la devo lanciare?“. Dopo aver realizzato quello che stava accadendo, Angelina è corsa saltellando verso la maglia. Seguiteci per tante altre news. QUI la puntata completa.