Vincenzo Chianese | 19 Febbraio 2023

Amici 22

Maddalena entra al Serale di Amici 22

Siamo nel vivo di una nuova puntata di Amici 22, e anche oggi non mancano le emozioni e i colpi scena. Come al solito lo speciale pomeridiano è iniziato con le gare di canto e ballo, che hanno come premio la possibilità per due allievi, uno per categoria, di entrare al Serale. A vincere le rispettive competizioni sono stati Wax e Maddalena, che a quel punto sono scesi a centro studio per confrontarsi con i loro professori di riferimento. Arisa tuttavia, nonostante abbia dichiarato di essere orgogliosa e fiera del suo allievo, ha deciso di non concedere la maglia d’oro al cantante, che è così tornato al suo posto.

Discorso differente invece per la ballerina, che è stata premiata da Emanuel Lo dopo essersi classificata al primo posto per ben tre volte. L’insegnante di ballo infatti ha deciso di consegnare la tanto ambita maglia a Maddalena, che così è entrata di diritto al Serale, unendosi a Ramon e Isobel.

Le emozioni ad Amici 22 non finiscono qui. Come ci svelano le anticipazioni infatti oggi anche altri due allievi entreranno a far parte della fase finale del talent show. Ma chi sarà ad accaparrarsi la maglia?

Non resta che attendere per scoprirlo.