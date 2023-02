NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Febbraio 2023

Amici 22

Le anticipazioni di Amici 22

Oggi pomeriggio si è svolta una nuova registrazione di Amici 22 e in questi minuti, grazie a SuperGuidaTv, sono arrivate le prime anticipazioni. La puntata, che è la numero 21 di questa edizione, andrà in onda come sempre domenica 19 febbraio su Canale 5, e non mancheranno tante emozioni.

Ospiti in studio questa settimana sono Mr. Rain, Sangiovanni e Beppe Vessicchio, che giudicheranno la gara canto, ed Eleonora Abbagnato, che giudicherà la gara ballo.

Grande assente in studio è stato Emanuel Lo, che si trovava in collegamento. Mattia ha vinto la Prova Tim, mentre Isobel si è aggiudicata la Prova Oreo. Tre nuovi allievi invece hanno ottenuto l’accesso al Serale.

Ma cosa è accaduto e cosa ci svelano le anticipazioni della nuova puntata? Andiamo a scoprirlo, partendo dalla gara ballo.