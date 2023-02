NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Febbraio 2023

Amici 22

Tre nuovi allievi accedono al Serale di Amici 22

Oggi pomeriggio si è svolta una nuova registrazione di Amici 22, che andrà in onda su Canale 5 domenica 19 febbraio. Anche nel corso di questa puntata come al solito non sono mancate le emozioni e i colpi di scena, e gli allievi hanno avuto modo di proseguire la loro corsa al Serale. Tra poche settimane infatti come ben sappiamo partirà ufficialmente la fase finale di questa edizione del talent show di Maria De Filippi, e di certo ne vedremo di belle. Attualmente sono soltanto due gli allievi che hanno già ottenuto la tanto ambita maglia dorata: Ramon e Isobel.

Oggi però, a sorpresa, nel corso della nuova registrazione, come ci svelano le anticipazioni di Amici News, tre nuovi allievi hanno ottenuto l’accesso al Serale. Di chi parliamo? Di Gianmarco, Angelina e Maddalena. I due ballerini e la cantante hanno così realizzato il loro sogno, dopo aver convinto a pieno i loro insegnanti e il pubblico.

Sempre stando a quello che ci svelano le anticipazioni di Amici 22, nel corso della nuova puntata non c’è stata alcuna eliminazione, dopo l’uscita di Jore, che ha abbandonato il programma per motivi personali.

Il resto della classe nel mentre nelle prossime settimane continuerà la corsa al Serale. Ma chi riuscirà ad accedere alla fase finale del talent show? Non resta che attendere per scoprirlo.