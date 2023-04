Amici 22, Arisa e Angelina sostengono Federica durante il ballottaggio finale

NEWS

Debora Parigi | 16 Aprile 2023

Amici 22

Fan di eccezione per Federica al ballottaggio finale della quinta puntata di Amici 22: Arisa e Angelina l’hanno sostenuta

Arisa e Angelina in piedi per Federica nel ballottaggio della quinta puntata di Amici 22

Dopo tre manche e tre eliminati provvisori, siamo arrivati verso la fine della quinta puntata del Serale di Amici 22. Al ballottaggio a tre sono finiti Cricca, Ramon e Federica che si sono quindi esibiti di fronte ai giudici che hanno deciso chi salvare. E il nome che è venuto fuori è stato quello di Cricca.

Al ballottaggio finale sono quindi andati Ramon, allievo di Alessandra Celentano, e Federica, allieva di Arisa. Nella sfida finale tra loro, la cantante ha cantato il suo brano Scivola. E proprio in questa circostanza tutto il pubblico e soprattutto Maria De Filippi hanno notato un particolare.

Durante questa esibizione di Federica, infatti, Arisa e Angelina si sono alzate in piedi, hanno cantanto la canzone e hanno sostenuto l’allieva. Ovviamente anche i suoi compagni di squadra l’hanno fatto. Finita la performance, la conduttrice ha subito detto a Federica: “Volevo farti sapere che durante la tua esibizione Angelina e Arisa erano in piedi. Cosa non scontata. E anche la tua squadra, ma penso sia sottinteso”.

Questo gesto è stato molto apprezzato dalla cantante che ha ringraziato e ha sorriso.

Potete rivedere tutto quello che è successo ad Amici 22 sul sito di Witty TV.