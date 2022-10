Chi è Federica Andreani di Amici 22? Età e Instagram

Tutto ciò che riguarda la nuova allieva di Amici 22 Federica Andreani, dalla biografia alla vita privata, quanti anni ha, i social e Instagram.

Chi è Federica Andreani

Nome e cognome: Federica Andreani

Data di nascita: è nata nel 2003

Luogo di nascita: Riccione

Età: 19 anni

Segno Zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: cantante

Fidanzato: Federica è single

Tatuaggi: nessuno visibile sul corpo

Profilo Instagram: @chiccagram__

Federica Andreani età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Federica Andreani, una degli allievi di Amici 22 nella categoria canto, partendo dalla sua biografia. Nata a Riccione nel 1999, ha 19 anni di età, ma non conosciamo la sua data di nascita esatta e nemmeno il suo segno zodiacale. Non abbiamo informazioni neanche circa la sua altezza e il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averne di visibili sul suo corpo.

Appassionata di musica da vari anni, è un’autodidatta. Inoltre ha un rapporto molto stretto col padre che l’ha sempre supportata in tutto quello che ha fatto.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata Federica Andreani è single. Quindi nessun fidanzato o fidanzata all’orizzonte.

Oltre alla musica, una sua grande passione è la boxe che pratica da molti anni. A tal proposito, nel 2019 ha conquistato il primo posto nella Woman Boxing League. E ha vinto una medaglia d’oro alla boxe di Ostia.

Federica ama i cani, è una ragazza molto solare e simpatica.

Dove seguire Federica Andreani: Instagram e social

Adesso che conosciamo meglio chi è Federica Andreani di Amici 2022, è possibile seguirla sui social? Ovviamente sì e vi segnaliamo subito il suo profilo Instagram che ha qualche migliaio di utenti.

Su Instagram carica foto della boxe e della musica, sue grandi passioni. Riguardo la musica, troviamo anche alcuni video in cui si esibisce.

Federica Andreani ad Amici 22

Federica Andreani partecipa ad Amici 2022. Alle audizioni ha detto: “Ci provo, poi se non va bene pazienza, conosco la porta”.

Nella prima puntata in onda il 18 settembre si è esibita con il brano “Amare”. Qui è piaciuta molto sia ad Arisa che a Lorella Cuccarini, quindi si è aggiudicata un banco.

Gli allievi di Amici 22

Nella prima puntata di Amici 22 sono entrati diversi allievi tra canto e ballo. La classe può cambiare in qualsiasi momento prima del serale tra sfide, sostituzioni e nuovi ingressi. Ma vediamo quali sono tutti gli allievi della scuola.

Canto

Aaron

Andrea Mandelli – ELIMINATO

Federica Andreani

Giovanni Cricca

NDG

Niveo (Marco Fasano)

Piccolo G

Tommy Dali

Wax

Ballo

Asia Bigolin – ELIMINATA

Claudia Bentrovato

Gianmarco Petrelli

Ludovica Grimaldi

Maddalena Svevi

Mattia Zenzola

Megan Ria

Ramon Agnelli

Rita Pompili (Rita Danza)

Samuele Segreto

Samuel Antinelli

Il percorso di Federica Andreani ad Amici 22

Il percorso di Federica Andreani ad Amici 2022 inizia nella prima puntata del pomeridiano in onda domenica 18 settembre. La cantante si è esibito in studio col brano “Amare” ed è piaciuta sia ad Arisa che a Lorella Cuccarini. Entrambe le hanno offerto un banco, ma lei ha deciso di lavorare con la prima.

Un duetto in sala prove con Arisa ha mandato in visibilio i fan. Nella scuola è una delle poche che sta convincendo tutti (IN AGGIORNAMENTO)

