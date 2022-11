La commozione di Arisa ad Amici 22

Oggi pomeriggio ad Amici 22 abbiamo visto il ritorno di Beppe Vessicchio come giudice di una gara estemporanea di canto. Tre allievi si sarebbero dovuti offrire come volontari per interpretare il brano “Imagine” davanti al maestro. Questi sono stati Aaron, Niveo e Tommy Dali. Prima si è esibito Niveo e successivamente Tommy. Prima che quest’ultimo potesse iniziare, però, Maria De Filippi ha guardato Arisa e ha detto: “Nel frattempo, pensa che avevo chiesto ad Arisa di farla lei così da dare un esempio“.

La cantante ha replicato: “Eh così davo un esempio da seguire o da non seguire“. La conduttrice, ridendo, ha affermato: “Ma piantala, ma vergognati! Ma come puoi pensare di essere un esempio da non seguire quando canti. Sei bravissima!“. L’artista ha iniziato a commuoversi e a farsi aria con le mani perché le lacrime stava per iniziare a scendere. Maria, poi, ha anche chiesto conferma a Beppe Vessicchio, il quale le ha dato assolutamente ragione. Arisa ha ringraziato e la De Filippi ha detto:

La cosa bella, ora non voglio che canti. Non ti sto dicendo questo perché tu debba cantare. La cosa bella è che tu ancora hai paura di cantare. E questo ti fa onore. Perché quando ti rimane la paura, nel lavoro che fai, di sbagliare e di non fare bene le cose, vuol dire hai ancora tanto da dare. Il giorno che succede il contrario vuol dire che non hai più niente.

“scusate queste lacrime di merda”

arisa fa un reaction video ogni volta che respira #amici22 pic.twitter.com/dV3UUxa9zb — cinzia per gli amici jasmine🦋🍣 (@s4vdade) November 6, 2022

A questo punto all’insegnante di Amici 22 le lacrime sono effettivamente scese e ha chiesto scusa: “Scusate davvero… Queste lacrime di me**a“. Maria a riso e lei per tutto il resto della puntata ha portato gli occhiali da sole in studio, forse per nascondere gli occhi gonfi dal pianto.

Novella 2000 © riproduzione riservata.