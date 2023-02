NEWS

Debora Parigi | 7 Febbraio 2023

Amici 22

Cricca e Isobel nuova coppia: scatta il bacio

Da un po’ di tempo avevamo notato una certa sintonia tra due allievi di Amici 22 che faceva pensare alla nascita di una nuova coppia. Stiamo parlando di Isobel e Cricca. Abbiamo visto solo dimostrazioni di affetto, abbracci, carezze, ma mai un bacio. E anche i vari daytime del programma non si sono mai occupati direttamente di loro. Ma oggi il bacio lo abbiamo visto, anche se è stato velocissimo.

Sì è vero, probabilmente in pochi lo hanno notato, visto che la scena è stata davvero veloce e il daytime era dedicato ad altro. Ma agli occhi attenti non è sfuggito. È successo proprio all’inizio del daytime di oggi che si è aperto con la questione di Maddalena e Paky.

Nella scena di cui parliamo vediamo che ci sono intorno al bancone della cucina Isobel e Cricca che cucinano, poi c’è Angelina seduta, accanto a lei c’è Paky e Maddalena gli sta facendo un massaggio al collo. E i due ballerini parlano proprio di questo. Si tratta dell’inizio della problematica del daytime di oggi. Ma proprio mentre la telecamera li inquadra vediamo Cricca dare un bacio a Isobel sulle labbra. Il fermo-immagine parla chiaro.

Il cantante e la ballerina di Amici 22 stanno quindi insieme? Nessuno ancora ne ha parlato e appunto non sono stati mostrati video dalla redazione durante i daytime. Anche Maria De Filippi non ha mai detto nulla in puntata, come invece ha fatto in passato con altri ragazzi. Però a questo punto viene da pensare che nei prossimi giorni uno spazio sarà loro dedicato.

Se volete rivedere la scena precisa andate su Witty TV.