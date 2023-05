Helena Prestes, il fidanzato Carlo Motta è l’ex di Dayane Mello

NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Maggio 2023

In queste ore è emerso un retroscena sul fidanzato di Helena Prestes: Carlo Motta infatti in passato ha frequentato Dayane Mello

Il retroscena sul fidanzato di Helena Prestes

Nel corso della terza puntata de L’Isola dei Famosi a finire al centro dell’attenzione è stata Helena Prestes. La modella infatti ha rivelato di essere fidanzata e il suo compagno, Carlo Motta, è anche giunto in studio per fare una bellissima sorpresa alla naufraga. A quel punto, emozionata e commossa, Helena ha speso bellissime parole per il suo fidanzato, confermando così la loro relazione. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Io ho paura delle relazioni. Però lui è sempre lì per me. Ci stiamo frequentando. Fino a prima di venire qui uscivamo. Mi piace e mi manca. Se è il mio fidanzato? Sì, credo di sì, siamo fidanzati. Il fatto è che ho paura di dare i nomi alle relazioni. Abbiamo una storia un po’ delicata. Però sono pronta, mi è mancato molto qui. L’ho pensato e vuol dire tanto”.

In queste ore così si sta a lungo parlando di Carlo Motta ed è così emerso un retroscena che non è passato inosservato. Il fidanzato di Helena Prestes infatti è un ex di Dayane Mello, una delle migliori amiche della naufraga. Come qualcuno ricorderà, solo lo scorso anno Carlo e l’ex Vippona furono beccati insieme per le vie di Milano mentre si baciavano dolcemente. Ciò nonostante sembrerebbe che le due modelle, nonostante abbiano avuto lo stesso uomo, siano più unite che mai. Proprio Dayane infatti alcuni giorni fa ha scritto sui social una tenera dedica per Helena. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Qualsiasi cosa accada, quando accadrà o come accadrà, io sarò sempre qui con te! Non c’è niente al mondo che mi faccia stare lontano da ciò che abbiamo, o che mi costringe ad andarmene, davvero! Ogni volta che vuoi la mia compagnia, la mia presenza o semplicemente un abbraccio, puoi chiamarmi: sono qui”.