Amici 22, Carola nel videoclip musicale di Wax

NEWS

Debora Parigi | 24 Febbraio 2023

Amici 22

Per il videoclip di “Ballerine e guantoni” Wax di Amici 22 ha scelto Carola

Nel daytime di oggi di Amici 22 la redazione ha preparato per Wax e tutti i suoi compagni una serata speciale per festeggiare il suo videoclip musicale. Si tratta della realizzazione del video ufficiale del brano “Ballerine e guantoni” che ha vinto durante una gara di una puntata del pomeridiano del talent show.

Così, dopo un red carpet nel giardino della casetta e un aperitivo negli studi dove si tengono le lezioni, tutti i ragazzi (vestiti elegantissimi per l’occasione) si sono accomodati per vedere il videoclip del brano, preceduto da un video del backstage. E il pubblico sarà davvero sorpreso e felice di vedere che nel video era presente anche Carola Puddu. Stiamo parlandao della ballerina classica della scorsa edizione del talent show che era allieva di Alessandra Celentano.

Nel videoclip vediamo Wax su un ring di pugilato che canta e intorno a lui c’è Carola che balla sulle punte in tutta la sua eleganza. Ma non solo, nel backstage del video il cantante di Amici 22 ha spiegato perché ha scelto proprio Carola. Aveva infatti visto una sua esibizione di classico in una puntata lo scorso anno ed era rimasto affascinato. E ha detto che gli piace proprio come ballerina. Anche lei ha parlato dicendo che Wax è tra i suoi preferiti, perché la tanta rabbia che ha dentro mostra la sua voglia di esprimersi. E questo arriva molto.

Wax ha anche aggiunto che la canzone e il video rappresentano perfettamente il suo modo di essere e la sua dualità: il pugile e il ballerino. Lui infatti ha sempre detto di essere molto affascinato dalla danza. Per la scrittura del testo si è fatto anche aiutare dai suoi compagni ballerini che ha immensamente ringraziato. E si è congratulato per il grande lavoro immenso e difficile che fanno.

In attesa che esca ufficialmente il videoclip di “Ballerine e guantoni”, potete vederne un estratto QUI sul sito di Witty TV.