Gossip

Andrea Sanna | 9 Settembre 2023

Festival del Cinema di Venezia

Proposta di matrimonio a Venezia 80

Al Festival del Cinema di Venezia, giunto all’edizione numero 80, sono giunti diversi volti noti del cinema italiano e internazionale, ma anche della TV. Capita però anche di trovare influencer e personaggi che nulla hanno a che vedere con questo modo, molti di essi anche sconosciuti al pubblico. Ed è ciò che si è verificato anche nelle scorse ore.

Sul web è diventata virale la foto di un uomo che, sul red carpet, ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo. E no, non vi stiamo parlando di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, protagonisti di questo momento lo scorso anno, sempre in occasione della biennale. A Venezia 80 due persone, dall’identità al momento non identificata, hanno catturato l’attenzione proprio per questo gesto.

Vediamo lui con un completo spezzato bianco e nero in ginocchio, chiedere la mano alla sua compagna, in abito nero. Quest’ultima ha un’espressione incredula ma felice. I più si sono domandati: “Ma chi sono?”. Vorremmo saperlo anche noi. Ora come ora, però, non ne siamo al corrente.

no che ridere che in tl ho questa foto di questa proposta di matrimonio ma nessuno sa chi siano e il gesto della tipa da italiana doc fa troppo ridere jjwwjwj pic.twitter.com/1aGQ3WExPP — g (@zendayal0vebot) September 8, 2023

A Venezia 80 dunque, esattamente come lo scorso anno, c’è stata un’altra proposta di matrimonio.

Le stranezze sul red carpet di Venezia

In questa edizione (la numero 80) del Festival del Cinema a Venezia questa non è l’unica scena ad aver attirato l’attenzione. Ci sono tanti altri episodi che hanno incuriosito gli utenti del web.

Uno su tutti? La donna, di cui ancora oggi non si conosce l’identità, che si è presentata sul tappeto rosso vestita da Statua della Libertà. L’abito era curato davvero in ogni minimo dettaglio e ha mantenuto per tutto il tempo una seria espressione, conquistandosi l’attenzione dei paparazzi lì presenti e alla ricerca di scoop.

Esattamente come nella raffigurazione originale, la donna a Venezia 80 aveva con sé non solo l’abito che ha ricordato appunto la Statua della Libertà, ma anche gli oggetti che rappresentano il monumento. Nel braccio sinistro teneva la tavola in cui si legge 4 luglio 1776, ovvero la data della dichiarazione d’indipendenza. Mentre nel braccio destro la fiaccola accesa, simbolo di libertà e giustizia.

Qualcuno ha pensato che questa donna abbia sfilato a Venezia 80 in questo modo per dare il suo sostegno a sceneggiatori e attori americani ancora in sciopero. Altri invece credono sia stata solo una trovata bislacca e niente più. Vedremo se, esattamente come i futuri sposi, si paleserà e rivelerà la sua identità!