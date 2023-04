Amici 22, la Celentano elogia Benedetta e affossa Mattia: “Lei ti oscura”

NEWS

Debora Parigi | 18 Aprile 2023

Amici 22

La lettera della Celentano ad Amici 22 contro Mattia

Nel daytime del 18 aprile di Amici 22 Mattia ha ricevuto un guanto di sfida da parte della Celentano. Nella lettera la maestra ha criticato la sua versalità, dicendo che non è come dice il suo professore (cioè Raimondo Todaro). Ma non solo, ha anche scritto che nei passi a due con Benedetta, lei risulterebbe migliore di lui, spiccherebbe a differenza dell’allievo.

Comunque in tutto questo, mettendo anche a paragone la versatilità del suo allievo Ramon e quella di Mattia, la Celentano ha lanciato questo guanto di sfida di modern contaminato. Ma tra il ballerino di latino e Isobel. Quindi Zenzola non ha compreso molto questa scelta.

Mattia ha pensato a lungo a questo guanto e alla difficoltà di certe passaggi. Inoltre ha anche pensato alle parole della maestra. Infatti non si è trovato d’accordo con quello che lei ha scritto e ha aggiunto che secondo lui non ha ben chiare come funzionano le cose nel latino. A questo punto ha avuto un confronto con Raimondo Todaro.

Allievo e insegnante si sono incontrati per parlare di questo guanto. Sul fatto di aver messo in sfida Mattia con Isobel invece che con Ramon (dopo quello che Alessandra Celentano aveva scritto nella lettera), anche Raimondo è rimasto perplesso. Ma la frase che ha fatto sorridere il prof è stata appunto quella sulla differenza tra l’allievo e Benedetta: “Quando balli in coppia con Benedetta, lei ti oscura un po’, l’attenzione cade su di lei che è davvero sul pezzo e sembra quasi la dama a dirigere i giochi”.

A tal proposito Todaro ha subito sottolineato il fatto che la Celentano non si intende di latino o fa finta di non sapere. “È il complimento più grande che ci può fare a noi latinisti”, ha detto Raimondo. “Il compito di un ballerino nei latini è far brillare la propria dama. Quindi da questo punto di vista, magari lei non lo sa, ci sta facendo un complimento enorme. Quando tu fai due passi e contemporaneamente Benny ne sta facendo sei, li può fare solo perché ci sei tu che la guidi. Da sola non li farebbe mai. Però anche questo denota ignoranza nella materia”.

Comunque alla fine questo guanto non lo hanno accettato perché considerato non equo visti alcuni passaggi e visto che dall’altra parte c’è un’Isobel e non un Ramon. Potete rivedere tutta la puntata del daytime di oggi di Amici 22 sul sito di Witty TV.