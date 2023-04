NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Aprile 2023

Uomini e donne

Il retroscena sul nuovo Cavaliere di Uomini e Donne

Si è da poco conclusa una nuova puntata di Uomini e Donne e anche oggi non sono mancate le emozioni all’interno del dating show di Maria De Filippi. Tuttavia ad attirare l’attenzione del web è stato l’arrivo di un nuovo Cavaliere, che ha immediatamente fatto parlare di sé. Il signor Luigi, giunto in studio per trovare una potenziale anima gemella, ha rivelato un retroscena inedito che ha lasciato i telespettatori senza parole. Il Cavaliere ha infatti raccontato che in passato ha avuto modo di giocare a tennis al Foro Italico a Roma proprio con Maria e suo fratello.

A quel punto la conduttrice ha chiesto a Luigi cosa fosse accaduto durante il match e chi avesse vinto la partita, non ricordando l’esito. Con grande eleganza così il nuovo protagonista del dating show ha fatto sapere di aver vinto la gara insieme al suo maestro, che tuttavia da qualche tempo è scomparso.

La notizia in breve ha naturalmente fatto chiacchierare gli utenti sui social e il nuovo Cavaliere di Uomini e Donne non è di certo passato inosservato. Luigi dunque nelle prossime settimane avrà modo di conoscere le Dame del parterre e di certo in molti attendono già con ansia di scoprire cosa accadrà.

Il pubblico come se non bastasse si è anche appassionato al percorso di Nicole, che come sappiamo entro il prossimo mese farà finalmente la sua scelta. Ma con chi lascerà il programma la bella tronista? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre seguiteci per tante altre news sul dating show di Maria De Filippi, e non solo.