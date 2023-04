NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Aprile 2023

Amici 22

Chi sarebbe l’eliminato di Amici 22

Domani sera su Canale 5 andrà in onda la settima puntata del Serale di Amici 22, e solo pochissime ore fa si è svolta la penultima registrazione di questa edizione. Anche stavolta in studio ne vedremo di belle, e come al solito non sono mancate tante emozioni. Come ogni settimana, nel corso della serata un nuovo allievo lascerà il talent show di Maria De Filippi, tuttavia solo domani sapremo chi ha abbandonato il programma. In attesa di scoprire cosa accadrà, facciamo un recap veloce con le anticipazioni della settima puntata.

La prima manche ha visto scontrarsi Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. A vincere sono stati i primi, e Cricca è finito al ballottaggio. In seguito, nel corso della seconda manche, Rudy e Alessandra hanno deciso di scontrarsi con Arisa e Raimondo Todaro, che hanno così vinto. Stavolta a finire all’eliminazione provvisoria è stato Aaron. Per l’ultima manche Arisa e Raimondo hanno deciso di scontrarsi con Lorella ed Emanuel, vincendo per la seconda volta di fila. Maddalena a quel punto è finita al ballottaggio.

A intervenire sono stati così i giudici, che hanno deciso di salvare immediatamente la ballerina. Cricca e Aaron sono invece finiti al ballottaggio finale e solo in casetta hanno scoperto il loro destino. Tuttavia stando a quanto si mormora sul web, sembrerebbe che sia proprio Cricca l’eliminato della settima puntata del Serale di Amici 22.

Come sempre tuttavia vi invitiamo a prendere con le pinze queste voci di corridoio, che non sono ancora state confermate. Solo domani sera infatti sapremo il verdetto definitivo e scopriremo chi avrà lasciato il talent show a sole due settimane dalla finale. Vi ricordiamo dunque l’appuntamento con la settima puntata, che andrà in onda come sempre su Canale 5 alle 21.25.