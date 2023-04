NEWS

Andrea Sanna | 28 Aprile 2023

Isola dei Famosi 2023

Isola dei Famosi – l’accusa di Fiore a Helena

A Playa Tosta non c’è tregua tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi e basta davvero poco per accendere gli animi e far scoppiare una lite. Stavolta a trovarsi l’una contro l’altra sono Fiore da una parte e dall’altra Helena. Ma cosa è accaduto?

Mentre i concorrenti erano tutti intenti a svolgere i propri compiti, tra chi faceva il bucato, chi sistemava la legna per il fuoco e così via, si è sentito un rumore e qualcuno urlare. È Fiore Argento! Nathaly Caldonazzo, che peraltro abbiamo scoperto essere cugina di secondo grado dell’attrice, si è subito allarmata gridando il suo nome.

Dalla clip andata in onda nel corso del daytime di ieri de L’Isola dei Famosi, si nota poi Fabio Ricci correre per andare ad aiutarla. Helena Prestes si è subito difesa: “Non sono stata io, è stato un incidente”, dato che si trovava lì per raccogliere della legna. Fiore Argento, piuttosto seccata e spaventata, l’ha però accusata e da qui ne è nato un litigio: “È stato un incidente. Mi hai tirato un masso addosso!”, mentre la sua compagna continuava a dire di non aver fatto nulla.

Fabio nel mentre ha raggiunto la sua compagna per aiutarla a scendere dalla montagnetta e capire le sue reali condizioni. Anche Helena ha domandato alla naufraga de L’Isola dei Famosi se si è fatta male ed è stato qui che Fiore ha sbottato di nuovo. Secondo la Argento, infatti, la Prestes le avrebbe lanciato addosso un tronco: “Sai quanti me ne hai buttati addosso?”.

Tornati in spiaggia, Helena ha voluto chiarire la situazione con Fiore e con gli altri concorrenti de L’Isola dei Famosi. La modella ha spiegato che lei per prima è scivolata e che non è colpa sua, ma la Argento l’ha invitata a fare le cose piano, pensando che potrebbero esserci anche altre persone. La Prestes in sua difesa ha mostrato i segni della caduta.

Le due hanno continuato a battibeccare sulla questione e in un successivo confessionale Helena si è sfogata: “Io capisco che lei è fragile, che lei è dolce. Qui è un’isola selvaggia e le cose possono succedere. E io non posso prendermela sul personale se stiamo facendo una cosa per il gruppo. Ha sempre questo tono di accusa”.

Poco dopo le immagini del daytime de L’Isola dei Famosi sono tornate sul confronto tra Helena e Fiore, placato da Corinne. “Devi sempre incolpare me, è stato un incidente”, ha concluso la Prestes. Ci sarà un chiarimento tra le parti?