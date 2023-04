NEWS

Nicolò Figini | 30 Aprile 2023

La settima puntata del Serale di Amici 22 è giunta al termine e nel corso della serata abbiamo visto molte sfide tra gli allievi. In questo caso ad andare al ballottaggio finale sono stati Cricca, Aaron e Maddalena.

Quest’ultima si è salvata senza esibirsi. Maria De Filippi, infatti, ha fatto votare i giudici senza prima far eseguire le performance ai ragazzi, in quanto secondo lei ormai i giurati li conoscono bene. In seguito, tuttavia, abbiamo vito la sfida a colpi di canzoni tra Aaron e Cricca.

I due allievi di Amici 22 si sono, quindi, ritrovati a essere mandati in casetta. Come di consueto, Maria ha parlato con ognuno di loro separatamente. Successivamente, poi, ha fatto riunire tutti quanti nella ala comune per annunciare il verdetto. Sono state tante le lacrime scese nel momento in cui ha dichiarato che a dover lasciare il talent sarebbe dovuto essere Cricca. Qui di seguito le sue parole:

“Grazie Maria, davvero di tutto. Probabilmente non lo sai. L’esperienza è finita quasi per tutti, quindi sono contentissimo. Va benissimo così. Mi mancherete”.

"Grazie Maria, davvero di tutto. Probabilmente non lo sai. L'esperienza è finita quasi per tutti, quindi sono contentissimo. Va benissimo così. Mi mancherete".