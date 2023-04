NEWS

Nicolò Figini | 29 Aprile 2023

Amici 22

La parolaccia detta da Maria De Filippi

Questa sera, durante la settima puntata del Serale di Amici 22, ne sono successe di tutti i colori e Maria De Filippi è stata protagonista di uno di questi episodi. Tra i vari avvenimenti, per esempio, possiamo ricordare l’infortunio al braccio di Isobel oppure il momento in cui Mattia ha provato di non essere più arrabbiato con Maddalena, alla quale ha dato un bacio in testa.

Successivamente, poi, è stato il momento del guanto di sfida tra i professori. Tutti loro si sono esibiti in vari balletti. Se quello di Lorella ed Emanuel è stato sexy come al solito, quello di Rudy e Alessandra ha divertito molto il pubblico. La maestra si è travestita da Mercoledì e ha ballato sulle note della canzone legata al balletto diventato virale su TikTok.

Quello che nessuno si aspettava, però, è che a un certo punto Maria De Filippi imprecasse. Si tratta di una piccola parolaccia, ma perché l’ha detta? Rudy Zerbi si è travestito da Mano e a un certo punto si è messo a inseguire la conduttrice. Lei ha affermato: “Fila via con questa ca**o di mano“. Tutti i presenti hanno riso e lei si è scusata tornando al suo posto.

Voi che cosa ne penate? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo, però, non smettete di seguirci per non perdervi tante altre news su Amici 22 e molto altro ancora. Noi vi terremmo aggiornati mano a mano che la puntata andrà avanti. Per vedere l’appuntamento completo vi consigliamo di accedere alla piattaforma streaming gratuita Mediaset Infinity.