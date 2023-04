Amici 22, due concorrenti sarebbero risultati positivi al Covid

NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Aprile 2023

Amici 22

Due concorrenti di Amici 22 avrebbero il Covid

Questa sera arriva su Canale 5 la settima puntata del Serale di Amici 22, durante la quale scopriremo chi saranno i semifinalisti. Ma non solo. Nel corso della serata infatti un altro allievo lascerà la trasmissione, a sole due settimane dalla finale. Poco fa però è arrivata una notizia che non è passata inosservata e che sta facendo discutere il web. Stando a quanto riporta Giuseppe Candela su Dagospia, sembrerebbe che due concorrenti siano risultati positivi al Covid e che dunque siano attualmente in isolamento.

Ma cosa accadrà dunque adesso? Come riporta il giornalista, la puntata di questa sera andrà regolarmente in onda essendo stata già registrata due giorni fa. A rischio slittamento sarebbe invece la semifinale di Amici 22, prevista per sabato 6 maggio. Qualora i due concorrenti risultati positivi non dovessero guarire in tempo per la registrazione, prevista per giovedì 4 maggio, dovrà infatti esserci un inevitabile slittamento della messa in onda. Questo quanto si legge su Dagospia:

“FLASH! AMICI 22 COL COVID: DUE CONCORRENTI DEL TALENT SHOW SONO RISULTATI POSITIVI. LA PUNTATA DI QUESTA SERA ANDRÀ REGOLARMENTE IN ONDA SU CANALE 5 PERCHÉ REGISTRATA GIOVEDÌ SCORSO. RISCHIO SLITTAMENTO PER LA SEMIFINALE PREVISTA SABATO 6 MAGGIO”.

Non resta che attendere dunque per avere ulteriori news, e nel mentre fare i nostri migliori auguri di pronta guarigione ai concorrenti di Amici 22.