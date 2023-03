Amici 22, l’eliminato della seconda puntata e i due al ballottaggio finale (ANTICIPAZIONI)

NEWS

Debora Parigi | 23 Marzo 2023

Amici 22

Le anticipazioni sul primo eliminato della seconda puntata del Serale di Amici 22

Siamo alla seconda puntata del Serale di Amici 22 e oggi pomeriggio, giovedì 23 marzo, si è svolta la registrazione di cui abbiamo le anticipazioni grazie al sito Superguida TV e alla pagina Twitter Amici News. Ricordiamo che questa puntata andrà in onda su Canale 5 sabato 25 marzo.

Come sappiamo in ogni puntata c’è almeno un’eliminazione e per il momento siamo ancora a due eliminazioni. La prima è diretta e avviene dopo la prima manche. La seconda, invece, viene fuori dal ballottagio tra gli eliminati provvisori della seconda e della terza manche.

Chi è quindi il primo eliminato di questa seconda puntata del Serale di Amici 22? La puntata si è aperta con il sorteggio della squadra Zerbi/Celentano che ha deciso di sfidare la squadra Cuccarini/Emanuel. A differenza della scorsa puntata, questa volta sono stati i Cuccalo a vincere. Così hanno nominato Piccolo G, Aaron e Isobel. I tre ragazzi si sono esibiti e la giuria ha deciso di eliminare Piccolo G.

La seconda e la terza manche, invece, hanno visto la sconfitta prima della squadra Cuccarini-Emanuel e poi di nuovo quella della Zerbi-Celentano. Così al ballottaggio finale sono andati rispettivamente Cricca e Gianmarco. Il verdetto lo sapremo solo sabato sera alla fine della puntata. Ma se ci saranno delle segnalazioni ve lo diremo.