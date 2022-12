Chi è Piccolo G di Amici 22? Età e Instagram

NEWS

Debora Parigi | 11 Dicembre 2022

Chi è

Andiamo a conoscere meglio chi è Isobel Kinnear, allieva ballerina di Amici 22, parlando qui della sua biografia, la vita privata, la carriera nella danza e come sefuirla sui social.

Chi è Isobel Kinnear

Nome e cognome: Isobel Kinnear

Età: 19 anni

Data di nascita: maggio 2003

Luogo di nascita: Australia

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: ballerina

Fidanzato/a: Isobel sembra essere single

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram: @isobel_kinnear

Isobel Kinnear età, altezza e biografia

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su chi è Isobel Kinnear, ballerina di Amici 22, partendo dalla sua biografia, quindi quando è nata, quanti anni ha e di dov’è. Isobel è nata in Australia, ma non conosciamo la città esatta, nel maggio del 2003. Sappiamo che ha 19 anni di età, ma non sapendo la data di nascita esatta, non conosciamo nemmeno il suo segno zodiacale. Non abbiamo informazioni nemmeno circa la sua altezza e il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi non pare averne di visibili sul suo corpo.

Altre informazioni riguardanti magari gli studi o la famiglia non ci sono. Le persone pensano che Isobel Kinnear sia figlia di qualcuno di famoso, ma non è così. Possiamo dirvi che ha viaggiato davvero tanto, infatti dall’Australia è arrivata in Italia. E il motivo di questi viaggi è ovviamente la danza.

Vita privata

Parlando della vita privata e sentimentale di Isobel Kinnear non ci sono purtroppo informazioni. Guardando i suoi profili social non sembra che abbia alcuna relazione. Isobel pare essere single.

Oltre alla danza ha anche tantissime altre passioni. Intanto ama moltissimo viaggiare, inoltre è appassionata di glamour e posa anche come modella.

Dove seguire Isobel di Amici: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio chi è Isobel Kinnear vediamo come seguirla sui social. A tal proposito vi rimandiamo al suo profilo Instagram che ha un seguito davvero enorme. Vanta infatti già oltre 32 mila follower.

Il profilo di Isobel di Amici 22 è pieno di foto e video riguardanti principalmente la danza. Non mancano anche contenuti sul glamour e shooting, inerenti però sempre al mondo della danza.

Carriera

Per quanto riguarda la carriera di Isobel di Amici, lei lavora come ballerina. La danza, infatti, è sempre stata la sua grande passione e ha deciso di renderla un lavoro. Ha studiato fin dall’età di tre anni e si è approcciata a tutti gli stili tra scuola e stage formativi. Ha detto di avere anche una base di classico.

Attualmente Isobel fa parte della Dream Dance Company, con cui lavora. E questa estate ha partecipato ad uno stage con Christian Stefanelli, allievo di Raimondo Todaro lo scorso anno ad Amici.

Isobel Kinnear ad Amici 22

Nel 2022 Isobel Kinnear ha deciso di tentare i casting per Amici. Non si è presentata nel periodo estivo, ma a edizione già in corso notata dai professori Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Così è stata chiamata per prendere parte ad una sfida immediata nei confronti di Claudia Bentrovato, allieva di Raimodo Todaro.

Gli allievi di Amici 22

Chi sono gli allievi di Amici 22? In totale ne abbiamo 19 tra canto e ballo, ma possono cambiare dalla prima puntata del pomeridiano fino al serale. Vediamo quindi chi sono tutti gli allievi.

Canto

Aaron

Andrea Ascanio – ELIMINATO

Angelina Mango

Andrea Mandelli – ELIMINATO

Federica Andreani

Giovanni Cricca

NDG

Niveo (Marco Fasano)

Piccolo G

Tommy Dali

Wax

Ballo

Asia Bigolin – ELIMINATA

Claudia Bentrovato -ELIMINATA

Gianmarco Petrelli

Isobel Kinnear

Ludovica Grimaldi – ELIMINATA

Maddalena Svevi

Mattia Zenzola

Megan Ria

Ramon Agnelli

Rita Pompili (Rita Danza)

Samuele Segreto

Samuel Antinelli

Il percorso di Isobel Kinnear ad Amici 22

Il percorso di Isobel Kinnear nella scuola di Amici 22 inizia ufficialemente nella puntata del pomeridiano andata in onda domenica 20 novembre. La ballerina è stata richiesta da Emanuel Lo e Alessandra Celentano per una sfida immediata con Claudia Bentrovato, allieva di Raimondo Todaro.

E proprio Isobel ha vinto entrando nel talent al posto di Claudia. Essendo voluta da due professori, lei li ha incontrato entrambi per parlare. E alla fine ha deciso di diventare un’allieva della maestra Celentano.

Il suo talento ha colpito in tanti. (IN AGGIORNAMENTO)