NEWS

Nicolò Figini | 17 Aprile 2023

Amici 22

Gli ultimi saluti ad Amici 22 per Federica

L’ultima puntata andata in onda di Amici 22 ha visto uscire di scena Federica. La cantante, infatti, ha perso il ballottaggio contro Cricca e Ramon. I giudici hanno deciso che fosse il suo momento per abbandonare la casetta del reality. Ovviamente non sono mancate le lacrime da parte dei suoi compagni di avventura.

Prima tra tutti la grande amica Angelina, la quale è corsa verso di lei per stringerla in un abbraccio. Inoltre, come possiamo vedere dal video qui sotto, notiamo che è anche stata l’ultima a tenerla stretta prima che Federica lasciasse per sempre la casa. Le due si sono, tuttavia, ripromesse di vedersi e frequentarsi una volta terminato il talent.

Non solo Angelina, ma anche tutti gli altri sono scoppiati in lacrime. Maddalena, Isobel e Benedetta l’hanno consolata con un abbraccio di gruppo. Poi è stato il turno di Aaron e di Wax che l’hanno accolta nelle loro braccia con un sorriso. Dolce il saluto con Cricca, al quale Federica ha detto di essere forte.

Un momento molto toccante questo avvenuto ad Amici 22. E andando avanti con il tempo, molto probabilmente dovremmo aspettarcene ancora molti di questo tipo. Ogni eliminazione, infatti, sarà sempre più sofferta di quella precedente.

Il daytime, poi, è proseguito con una gara di ballo basata sull’improvvisazione che è stata vinta da Maddalena, la quale ha scelto un carillon che rappresentata la ninna nanna che le cantava la sorella quando era più piccola. Per non perdervi tante altre news continuate a seguirci.