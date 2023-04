NEWS

Nicolò Figini | 17 Aprile 2023

Blanco

La risposta di Blanco alla Pausini

Da pochi giorni Blanco ha rilasciato il suo nuovo album intitolato “Innamorato“. Se ne è parlato molto, non solo per la musica in sé, ma anche per una canzone in particolare, ovvero “Giulia“, il brano dedicato alla sua ex. Tutto questo ha scatenato della polemiche, ma a rispondere ci ha pensato la nuova fidanzata dell’artista. Qui di seguito vi lasciamo un estratto:

“Il mio ragazzo ha fatto uscire una canzone dal titolo Giulia che è il nome della ragazza con cui è stato prima di me e ha deciso di farla uscire in un album dal titolo che è ispirato a me, l’attuale ragazza. Si è creato un polverone senza senso in cui la gente pensa che ciò sia una mancanza di rispetto. Il mio ragazzo ha voluto pubblicare una canzone che ha fatto quando neanche ci conoscevamo, io sinceramente non ci trovo nulla di male. Una canzone che ha raccontato una storia passata e quindi conclusa e non la trovo assolutamente una mancanza di rispetto nei miei confronti”.

Di recente, però, Blanco ha anche risposto ad alcune frasi pronunciate da Laura Pausini. Quest’ultima, infatti, ha affermato che oggi per merito dell’autotune cantano “cani e porci“. Durante una chiacchierato con All Music, come riportato anche da Davide Maggio, ha replicato:

“Usiamo l’autotune come sfumatura, come un colore più moderno. Non sono d’accordo con Laura Pausini, la stimo ma la penso diversamente. Penso che nella Trap – dove si usa molto l’autotune – a volte gli artisti hanno più cose da dire rispetto a chi non lo usa. Magari le cose che canto io con l’autotune possono trasmettere più emozioni di alcuni colleghi che non lo usano”.

Blanco ha quindi concluso con un esempio. Lui ascolta molto più volentieri Sfera Ebbasta perché lo emoziona di più rispetto ai testi che scrive la Pausini. Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento. Seguiteci, nel mentre, per non perdervi tante altre news.