Vincenzo Chianese | 12 Febbraio 2023

Sanremo 2023

Antonella Elia intercetta Anna Oxa

In questi giorni Antonella Elia come in molti sapranno è arrivata a Sanremo come inviata di Citofonare Rai 2, per seguire da vicino il Festival della canzone italiana. Giorno dopo giorno così la showgirl ha raccontato tutto ciò che è accaduto nella città dei fiori, durante l’evento musicale più seguito al mondo. Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che sta facendo divertire il web. La Elia infatti è riuscita a intercettare Anna Oxa, una delle cantante più discusse e chiacchierate di questa edizione della kermesse, e ha così cercato di strapparle qualche parola. Tra le due però c’è stata un’interazione assurda. Con la sua solita ironia, Antonella ha infatti affermato: “Anna dimmi una parola. So che sei vegana. Io ho tentato di diventare vegana, senza nessun successo. Ma vivi nella natura?”.

A quel punto è arrivata l’inaspettata replica di Anna Oxa, che rispondendo alla domanda di Antonella Elia ha dichiarato: “Cerca di capire perché non ci sei riuscita”. Prontamente la showgirl, avendo la battuta pronta, ha affermato con grande simpatia:

“Perché c’ho la colite. I fagioli mi fanno male, mi gonfiano”.

L’interazione tra Antonella Elia e Anna Oxa non è passata inosservata e in queste ore sui social non sono mancati tanti commenti ironici. La cantante nel mentre ha ufficialmente concluso il suo percorso al Festival di Sanremo 2023, posizionandosi al 25esimo posto.