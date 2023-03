Amici 22: Federica si emoziona e interrompe l’esibizione, Giofrè si commuove

NEWS

Debora Parigi | 19 Marzo 2023

Amici 22

Emozioni e blocco per Federica ad Amici 22 che dimostra però la sua bravura

Alla fine delle tre manche di questa prima puntata del Serale di Amici 22 il risultato è la tripla vittoria della squadra Zeri-Celentano. Questo ha portato all’eliminazione diretta dopo la prima manche di Megan. Mentre nella seconda e nella terza manche ad essere eliminati provvisoriamente sono stati Federica e NDG.

I due cantanti, appartenenti rispettivamente ad Arisa e a Lorella Cuccarini, sono quindi finiti al ballottaggio. In pratica si sono esibiti in due pezzi a testa e i giudici hanno poi scelto chi salvare e chi quindi eliminare. Nel dettaglio, Federica ha cantanto il suo pezzo “Scivola” e il brano di Tananai “Tango”. NDG, invece, ha cantanto “Uptown funk” e il suo inedito.

Parlando proprio di Federica, ha avuto un momento difficile quando si è esibita sulle note di “Tango”. Infatti la cantante si è emozionata cantanto questo pezzo e quindi si è fermata. Nonostante questo, però, è riuscita con molta bravura e maestria a ripartire e a riprendere in mano il brano portandolo al termine.

A tal proposito Maria De Filippi ci ha tenuto a farle i complimenti per come è riuscita in questo. E ha appunto sottolineato il fatto che non è semplice ripartire così bene come ha fatto lei. Il pubblico ha applaudito. Notiamo che i giudici si sono anche loro molto emozionati per la sua esibizione.

Potete rivedere tutto quello che è successo in questa puntata di Amici 22 sul sito di Witty TV.