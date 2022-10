Il bacio tra Gianmarco e Megan ad Amici 22

Gianmarco è stato protagonista di una sfida immediata voluta da Raimondo Todaro. In seguito, però, Maria De Filippi lo ha chiamato per un’altra ragione. Si parla di affari di cuore e in questa storia è coinvolta anche un’altra ballerina, ovvero Megan. La conduttrice di Amici 22 ha esordito in questo modo:

Gianmarco scendi, per favore. Ci siamo conosciuti quando? Due anni fa? E poi l’hanno scorso ti ho rivisto nel corpo di ballo di Tu si que vales, hai ballato nella finale. Sono due anni che ci conosciamo. Due anni fa eri impegnato. Quando ti ho rivisto quest’anno mi hai detto che non eri più impegnato e che non ti piacciono le etichette. Non ti piace l’idea di fidanzato, fidanzata… Non ti piace. Ora non so come valutarti, dimmi tu. Come ti… Oscilli? Partiamo da un filmato.

A questo punto sono partite nello studio di Amici 22 delle immagine che riguardano Gianmarco e Megan. I due si sono avvicinati molto lentamente. Piano piano, poi, la ballerina ha preso coraggio e grazie a Ramon hanno avuto un confronto da soli, dopo una serie di abbracci e tenerezze. Lei ha detto: “A me piacerebbe conoscere Gianmarco sotto un altro punto di vista…” E lui ha replicato: “Anche a me farebbe piacere… Poi sei carina quando ogni tanto ti imbarazzi“. Qui sotto il video.

Altri fotogrammi li hanno mostrati sul divano insieme, poi un bacio sulla guancia in camera da letto e, infine, in giardino lui ha preso la giacca e nascondendosi dalle telecamere si è scambiato un bacio sulle labbra con Megan. Maria ha concluso: “Come lo definiamo?” e l’altro: “Un oscillamento“. Per recuperare la puntata intere potete accedere alla piattaforma streaming e gratuita Mediaset Infinity. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.

