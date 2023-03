NEWS

Andrea Sanna | 18 Marzo 2023

Amici 22

Isobel e Cricca si sono lasciati ad Amici 22?

Durante lo speciale di ieri di Amici 22, in attesa della prima puntata del Serale di questa sera, i ragazzi sono stati radunati in studio. Qui hanno avuto modo di raccontare le proprie emozioni per essere arrivati alla seconda fase del talent, tanto attesa e desiderata. Ma non solo.

In una clip riassuntiva la produzione ha deciso di raccogliere tanti momenti importanti che hanno caratterizzato questa edizione di Amici 22. E tra questi, chiaramente, ci sono anche alcune relazioni nate tra gli allievi. Il tutto è stato riassunto tra le note di Poetica, brano meraviglioso della discografia di Cesare Cremonini.

A un certo punto sullo schermo sono apparse le immagini di Isobel e Cricca. Tra loro era nato un bel rapporto. Il ragazzo era già particolarmente provato dopo aver rivisto, in un filmato precedente, il suo ritorno nella scuola di Amici 22 dopo l’eliminazione. Da quel momento, infatti, i due hanno iniziato a trascorrere più tempo insieme, fino a che non è nata una relazione (dopo che lui aveva chiuso con la sua ex).

Le immagini con la ballerina sembra abbia avuto un forte impatto, specialmente su Cricca. Come mostrato dal video sottostante, si vedono il cantante e la danzatrice scambiarsi tenere effusioni e giocare proprio come una coppia.

Alla visione della clip, però, Cricca di Amici 22 è crollato in lacrime, supportato dai suoi compagni seduti lì accanto a lui. Ma mentre lui si è molto commosso, Isobel è persa più distaccata, anche se lo sguardo è ricaduto sul giovane cantautore. La ballerina si è lasciata scappare una smorfia ed è parsa un po’ triste nel rivedersi.

DIO ISOBEL SHSISOWKWKS LEI È LA MIA CASA pic.twitter.com/p7Ohw8RFob — turquoise🦋 (@yeturikuzi) March 17, 2023

Il web si aspettava una reazione completamente differente. E il fatto che invece sia accaduto questo sembra dare manforte all’ipotesi di un improvviso allontanamento. C’è chi pensa che il rapporto tra Isobel e Cricca sia ormai giunto al capolinea. Altri fan di Amici 22 insinuano che la ragazza, in realtà, sia interessata ad Alessio, uno degli ultimi arrivati. Ma sarà davvero così?

Vedremo se ci saranno chiarimenti da parte dei diretti interessati magari già durante la puntata di questa sera di Amici 22 o durante qualche daytime. Staremo a vedere!