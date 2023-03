NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Marzo 2023

Amici 22

Le prime indiscrezioni su Amici 23

Questa sera parte ufficialmente il Serale di Amici 22 e tutto è pronto per la prima puntata della nuova edizione della fase finale del talent show di Maria De Filippi. Come sappiamo nel corso della serata ci saranno ben due eliminazioni, e in queste ore sui social stanno circolando le anticipazioni su quello che vedremo. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà anche nel corso delle prossime settimane, sul web sono emerse alcune indiscrezioni che hanno attirato l’attenzione del pubblico. Nonostante infatti l’attuale edizione non sia ancora terminata, già si pensa al futuro del programma e a quello che potrebbe accadere. Non mancano naturalmente alcune voci di corridoio, e secondo le ultime dicerie sembrerebbe che ben due professori possano lasciare la scuola. Di chi parliamo? Di Arisa e di Raimondo Todaro.

A fare luce sulla questione è il portale Blasting News, che rivela quello che potrebbe accadere. Secondo quanto riportato, pare che la cantante possa lasciare nuovamente il talent show per tornare a dedicarsi solo ed esclusivamente alla sua carriera musicale. Arisa infatti avrebbe come obbiettivo il Festival di Sanremo 2024, e solo qualche settimana fa ha rivelato di essere stata scartata dalla kermesse negli ultimi due anni. Ma non solo.

Secondo i pettegolezzi a lasciare Amici dopo due edizioni potrebbe essere anche Raimondo Todaro. Già qualche giorno fa si è parlato del presunto addio del ballerino, e adesso le voci sembrerebbero farsi sempre più insistenti. Pare infatti, sempre secondo quello che si legge, che Todaro non sia più in sintonia con i suoi colleghi, al punto da decidere di lasciare la trasmissione.

Precisiamo naturalmente che al momento si tratta solo di insinuazioni, e non c’è alcuna reale certezza in merito all’addio di Arisa e di Raimondo. Solo nei prossimi mesi infatti avremo notizie certe sul cast di prof della prossima edizione, e al momento dunque i fan possono dormire sogni tranquilli.