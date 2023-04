NEWS

Debora Parigi | 4 Aprile 2023

Amici 22

La rivelazione di Isobel nel daytime di Amici 22

All’inizio del daytime di oggi di Amici 22 Maria De Filippi ha parlato un po’ con Isobel (in compagnia di Ramon come aiuto nella traduzione). Rispondendo alle domande della conduttrice, la ballerina si è un po’ raccontata, parlando anche del suo passato e dei primi passi nel mondo della danza.

A tal proposito, l’allieva di Alessandra Celentano ha detto che ha iniziato a ballare da piccolissima su volere della madre. Ma dopo un po’ non le piaceva più e voleva smettere. Il motivo era tutto lo stretching che doveva fare prima di ballare. Poi ha iniziato a fare tip-tap e allora le è piaciuto tantissimo, continuando a ballare senza mai fermarsi.

Isobel ha iniziato a fare le prime gare all’età di 6 anni, dicendo anche che ha iniziato tardi. Maria De Filippi è rimasta sconvolta. Ma ha aggiunto che è riuscita anche a studiare nonostante i tantissimi impegni in questa disciplina. Insomma, è sempre stata molto volenterosa e dritta in quello che faceva.

L’arrivo in Italia c’è stato grazie alla sua famiglia, al fatto che sua mamma amasse tanto viaggiare e quindi le ha trasmesso questa passione. E la ballerina ha detto di come adori stare nel nostro Paese ed è felice che qui si dia tanto spazio alla danza, cosa che non accade in Australia. Lì non esiste un programma dedicato al canto e al ballo.

Infine, su suggerimento di Ramon, Isobel ha anche rivelato come vorrebbe essere da grande, chi è il suo obiettivo. E si tratta di una delle professoresse di Amici 22. No, non è la sua maestra Alessandra Celentano, bensì Lorella Cuccarini. “Da grande voglio essere come Lorella Cuccarini”, ha detto qualche giorno fa a Ramon. “Perché lei fa tutto”. La ballerina ha infatti raccontato che le piacerebbe non fermarsi al ballo, ma fare anche altro che riguarda la televisione.