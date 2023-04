NEWS

Nicolò Figini | 4 Aprile 2023

GF Vip 7

Il voto a sorpresa di Edoardo Donnamaria

Nikita Pelizon è riuscita a conquistare il pubblico e ha vinto la settima edizione del Grande Fratello Vip. Prima di parlare di Edoardo Donnamaria e di quanto accaduto nella notte, però, ripercorriamo i momenti successivi alla vittoria. La vippona ha commentato mentre stava stappando una bottiglia di vino:

“Ragazzi il mondo molto spesso sembra molto ingiusto, ma stavolta la verità ha vinto, quindi…. Ragazzi è inspiegabile, perché stavo visualizzando tantissimo da mesi questo momento e vedere che si manifesta anche nella realtà è qualcosa di unico. Giuro, speravo una cosa che si realizzasse. Ovvero che gli ultimi saranno i primi e si è avverato!”

Il suo trionfo, ovviamente, lo deve ai tantissimi fan che hanno votato per lei nel corso delle nomination che ha affrontato nel corso della serata. Tra questi, come possiamo vedere anche dal video qui sotto, troviamo Edoardo Donnamaria. L’ex vippone si trovava a casa insieme alla sua famiglia e a Matteo Diamante, il quale ha girato il filmato: “Dai, Micol o Nikita? Signora Chicca ha già votato… Io chiedo per educazione“. Edoardo non risponde, ma qualcuno urla il nome di Nikita.

Voi ve lo aspettavate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Il legame che lega Edoardo Donnamaria a Nikita è anche dettato dal rapporto che entrambi hanno con Antonella Fiordelisi. Ma come mai l’influencer era in studio e lui no? A spiegarlo prima della finale ci ha pensato Elenoire Ferruzzi sui social:

“Come potete vedere non sono in studio. Il perché ve lo spiegherò. Ovviamente avrei voluto chiudere questo viaggio lì, insieme anche a tutti voi, ma va bene. Ora faccio il tifo per le mie persone, incrociamo le dita. Per il resto il vostro affetto è la mia vittoria”.

