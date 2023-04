Amici 22, Isobel scoppia in lacrime alla fine della sua esibizione

NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Aprile 2023

Amici 22

Le lacrime di Isobel ad Amici 22

Non mancano le emozioni questa sera ad Amici 22 e poco fa a commuovere il pubblico è stata Isobel. Come sappiamo la ballerina è una delle allieve più amate e seguite di questa edizione, e sono già in molti a vederla come possibile vincitrice del talent show. Mentre attendiamo di capire se sarà proprio lei a trionfare, andiamo a rivedere cosa è accaduto poco fa, quando l’allieva di Alessandra Celentano ha lasciato senza parole il web.

Isobel si è infatti sfidata contro Angelina nello scontro decisivo che avrebbe deciso le sorti della terza e ultima manche. La ballerina a quel punto si è esibita con una bellissima coreografia, sulle note di Che Sia Benedetta, celebre brano di Fiorella Mannoia.

Poco prima che Isobel iniziasse la performance però, Maria De Filippi ha mostrato alla giovane artista un enorme libro, parte integrante della scenografia, sul quale erano appese alcune foto della Kinnear insieme alla sua famiglia. A quel punto l’allieva della Celentano si è subito commossa. Ma non solo. Al termine dell’esibizione la ballerina di Amici 22 non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime, e il momento ha emozionato tutti i presenti in studio e il pubblico da casa.

Isobel come se non bastasse è riuscita a battere Angelina, facendo vincere alla sua squadra la terza manche.