Vincenzo Chianese | 22 Aprile 2023

Amici 22

In occasione del nuovo guanto di sfida tra i prof ad Amici 22, Zerbi e la Celentano omaggiano Raffaella Carrà

L’omaggio di Zerbi e Celentano ad Amici 22

Anche stasera nel corso della sesta puntata di Amici 22 non è mancato il guanto di sfida tra i prof, e come sempre le emozioni e le risate sono state assicurate. A conquistare il web però sono stati Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che hanno omaggiato la grande Raffaella Carrà, che solo due anni fa è venuta a mancare. I due insegnanti si sono così esibiti sulle note di Pedro e di Tanti Auguri, che per l’occasione è stata riadattata con dei simpatici versi dedicati ai loro avversari.

Ma non solo. Zerbi e la Celentano hanno sfoggiato anche degli outfit glitterati e sfavillanti, e una parrucca col celebre caschetto biondo della Carrà. Il momento ha emozionato e allo stesso tempo divertito il pubblico e il web, e i telespettatori sono letteralmente impazziti.

I giudici di Amici 22 hanno decisamente apprezzato la performance di Rudy e Alessandra, tuttavia a sorpresa nessuna delle tre coppie di prof ha vinto il guanto. Sia Bravi, che Giofrè, che Malgioglio hanno infatti votato squadre diverse tra loro, che così si sono ritrovate con un punto a testa. A quel punto Maria De Filippi ha decretato il guanto nullo.

Ma cosa accadrà nelle prossime settimane e come ancora ci stupiranno i prof? Non resta che attendere per scoprirlo. Stasera nel mentre ci sarà una nuova eliminazione, e un altro allievo lascerà la scuola. Chi dovrà dunque abbandonare il programma? A tra poco col verdetto definitivo.