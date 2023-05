NEWS

Andrea Sanna | 13 Maggio 2023

La confessione di Cricca a Verissimo

Cricca è stato uno dei concorrenti più amati di questa edizione di Amici 22 e per alcuni avrebbe tranquillamente potuto aggiungere la finale. Il cantautore ha dato modo di farsi conoscere e dopo la prima uscita e il ripescaggio, ha raggiunto il Serale ed è stato eliminato a due settimane dalla proclamazione del vincitore.

All’interno della trasmissione Cricca ha instaurato un legame molto intenso con Isobel. Della ballerina a Verissimo ha svelato di essersi perdutamente innamorato, anche se le cose non sono andate granché bene tra loro. Nonostante tutto, però, spera di poterla ritrovare fuori, se non come fidanzata, quantomeno come amica:

“Che cosa si può dire? Isobel è fantastica. Adesso mi emoziono. Cosa vuoi sapere? Io mi sono innamorato. Avevo una storia con un’altra ragazza, che stimo molto. Quando è arrivata Isobel mi ha colpita con tutta la sua energia. Io sono ancora innamorato di lei, anche se in casetta non ha funzionato. Ci abbiamo provato. È stato un fidanzamento che non è andato a buon fine. Credo che il tutto sia comunque rimasto. Spero un domani che possiamo riprovarci, o restare buoni amici. Lei è bella come il sole”.

Ha detto particolarmente emozionato. Chissà come reagirà la ballerina e se ci sarà modo per loro di tornare a essere una coppia. Poi Cricca ha avuto modo di parlare anche dei legami nati nella scuola di Amici:

“Lo stimo come persona e artista. Mi ha ospitato a casa sua qui a Milano. È un’amicizia sana che spero di portarmi dietro per sempre. È uno buono e sincero. Ci siamo trovati anche con lui”, ha detto a proposito di Gianmarco. Cricca ha spesso belle parole anche per Ramon e da parte dei suoi due amici ha ricevuto una sorpresa: entrambi erano lì nel dietro le quinte e ha fatto incursione in studio.