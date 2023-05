Fan di Elettra Lamborghini chiedono una foto mentre sta mangiando, la sua reazione è virale

NEWS

Debora Parigi | 29 Maggio 2023

La reazione di Elettra Lamborghini a chi le ha chiesto una foto mentre mangiava

Quando si incontra un vip che amiamo tanto si corre subito a chiedere una foto o un autografo. E spesso l’incontro avviene nei momenti meno opportuni, quando si ha sempre la sensazione di disturbare. Di recente anche Elettra Lamborghini ha ricevuto l’affetto di una fan che le si è avvicinata e le ha chiesto una foto insieme, ma in un momento magari non perfetto.

La cantante, infatti, stava mangiando quando una donna e sua figlia si sono avvicinate e le hanno chiesto una foto. La signora l’ha anche riempita di complimenti, dicendole che le piace molto e la trova più bella dal vivo che in video. Elettra è rimasta molto felice, ma in quel momento aveva il boccone in bocca. Non ha però rifiutato il selfie, anzi con molta ironia ha chiesto un secondo per buttare giù quello che stava mangiando e scattare la foto.

Insomma, nessuna lamentela da parte di Elettra Lamborghini per questo fatto. Anzi, a differenza di coloro che si arrabbiano, lei ci ha fatto una vera e propria autoironia che adesso è virale sul web. Sul suo profilo TiktTok ha infatti pubblicato il video di questo incontro e questa richiesta di selfie. E ha scritto “Pov: faccio una foto con dei fan mentre mangio…”. Nella parte successiva del video ha messo un suo selfie con i denti tutti sporchi di quella che sembra essere cioccolata scrivendo “Come vengo in foto”.

Nella descrizione del video Elettra Lamborghini ha anche chiesto: “Cosa avresti fatto al posto mio?”. Il video ha ricevuto tantissimi like e commenti. C’è chi ha trovato fuoriluogo chiedere un seflie nel momento del pasto. Comunque tutti in generale le hanno scritto quanto fosse stata carina e gentile nonostante il momento non fosse proprio dei migliori.