Chi è Jore di Amici 22? Età, vita privata e Instagram

Vincenzo Chianese | 13 Gennaio 2023

Scopriamo tutto quello che sappiamo su Jore, cantante in gara ad Amici 22, dall’età, al vero nome, alla vita privata, a dove seguirlo sui social e su Instagram.

Chi è Jore

Nome e Cognome: Lorenzo Longoni

Nome d’arte: Jore

Data di nascita: 13 maggio 2002

Luogo di nascita: Carate Brianza (Monza)

Età: 20 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Toro

Professione: cantante

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @joreofficial_

Jore età, vero nome e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Jore, concorrente di Amici 22. Il vero nome del cantante del talent show di Maria De Filippi è Lorenzo Longoni, ed è nato il 13 maggio 2002 a Carate Brianza, in provincia di Monza.

La sua età dunque è di 20 anni. Sconosciute invece le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Ma vediamo ora cosa sappiamo in merito alla sua vita privata.

Vita privata

Della vita privata di Jore non abbiamo alcun tipo di informazione.

In molti si chiedono se il cantante di Amici 22 sia fidanzato.

Tuttavia non abbiamo la risposta a questa domanda.

Sappiamo però dove è possibile seguire Lorenzo.

Dove seguire Jore di Amici 22: Instagram e social

Se volete restare connessi con Jore di Amici 22, vediamo dove seguirlo sui social e in particolare su Instagram.

Il cantante ha naturalmente un profilo attivo, che vanta già diverse migliaia di follower.

Ma cosa sappiamo sulla carriera di Lorenzo.

Carriera

Fin da bambino Jore si appassiona la musica. Il nome del giovane cantante è diventato noto ai più nel corso dell’ultimo anno, grazie alla sua partecipazione ad Area Sanremo. Andiamo a scoprire di più sulla sua partecipazione alla kermesse musicale.

Area Sanremo

Nel 2022 Jore è tra i 500 partecipanti di Area Sanremo. In questa occasione si esibisce davanti ad Amadeus e alla Commissione Musicale Rai di Sanremo Giovani, con il brano “Solo tu”. Lorenzo vince così la kermesse e rientra di conseguenza tra i finalisti dell’edizione.

All’ultimo momento tuttavia, durante la selezione dei quattro artisti scelti per partecipare a Sanremo Giovani, il nome di Lorenzo non viene incluso nella lista. A settembre 2022 intanto Longoni pubblica la canzone “Ancora ti penso”.

Nel gennaio 2023 per il cantante arriva un’altra grande opportunità: Amici di Maria De Filippi. Prima però rivediamo le canzoni rilasciate da Lorenzo.

Canzoni

Nel corso della sua carriera Jore ha rilasciato le seguenti canzoni:

Solo Tu

Ancora ti penso

24 7

Vediamo adesso cosa sappiamo sul suo arrivo di Amici.

Jore ad Amici 22

A gennaio 2023 Jore arriva ufficialmente ad Amici 22. Il giovane cantante viene scelto da Rudy Zerbi per sfidare Cricca, allievo di Lorella Cuccarini. Nel corso dello scontro Lorenzo presenta i brani, “Solo Tu” e “24 7”, riuscendo a conquistare il cuore del giudice. Longoni vince così la sfida ed entra ufficialmente a far parte della scuola, conquistando la tanto ambita maglia.

Ma chi sono gli altri di allievi di Amici 22? Andiamo a fare la loro conoscenza.

Gli allievi di Amici 22

Andiamo a scoprire chi sono gli allievi di Amici 22, partendo dai cantanti:

Aaron

Andrea Ascanio – ELIMINATO

Andrea Mandelli – ELIMINATO

Angelina Mango

Federica Andreani

Giovanni Cricca

Jore (Lorenzo Longoni)

NDG

Niveo (Marco Fasano)

Piccolo G

Tommy Dali– ELIMINATO

Valeria Mancini – ELIMINATA

Wax

Mentre invece tra i ballerini della scuola di Amici 22 troviamo:

Asia Bigolin – ELIMINATA

Claudia Bentrovato – ELIMINATA

Eleonora Cabras

Gianmarco Petrelli

Isobel Kinnear

Ludovica Grimaldi– ELIMINATA

Maddalena Svevi

Mattia Zenzola

Megan Ria

Ramon Agnelli

Rita Pompili – ELIMINATA

Samuele Segreto

Samuel Antinelli

Vanessa Bellini

Il percorso di Jore ad Amici 22

Il percorso di Jore ad Amici 22 inizia ufficialmente a gennaio 2023. Il cantante dovrà dunque dimostrare in breve tempo il suo talento, per convincere a pieno i professori e il pubblico. La corsa al Serale è infatti iniziata e Lorenzo dovrà dare il massimo per poter accedere alla fase finale del talent show. Ma come se la caverà e cosa accadrà per lui nelle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo.

(IN AGGIORNAMENTO)