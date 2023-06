NEWS

Nicolò Figini | 12 Giugno 2023

Amici 22

La rivelazione di Maddalena di Amici 22

Non molti giorni fa Maddalena Svevi ha rivelato in che rapporti è oggi con Mattia Zenzola. I due si sono frequentati per un po’ di tempo durante Amici 22, ma si sono lasciati e questo ha creato alcune incomprensioni. A volte, infatti, ci sono stati scontri ma adesso le cose sembrano andare meglio:

“Sicuramente siamo entrambi molto affezionati. Nella scuola di Amici, all’inizio, è stato difficile andare d’accordo. Quando ci siamo conosciuti è scoppiato qualcosa tra noi e non è stato semplice poi trovare un’amicizia dopo la fine della storia. I nostri impegni sono moltissimi e quindi non ci vediamo spesso. Io gli voglio assolutamente molto bene e spero di vederlo il prima possibile”.

I due ballerini di Amici 22, quindi, si sono rivisti sul palco del concerto dedicato a tutti i protagonisti più amati dell’edizione appena passata. Qui hanno risposto ad alcune domande, un po’ come accadeva anche all’interno della scuola.

Su un bigliettino, quindi, a Maddalena viene chiesto chi ha deciso di lasciarsi, se lei o Mattia. La ballerina afferma che la decisione è partita da lei e Zenzola conferma, come riportato da Amici News su Twitter.

Tra loro si esclude un ritorno di fiamma. Questo perché Mattia si vocifera stia frequentando Benedetta. Maddalena, invece, pare sia stata vista baciare il ballerino professionista Sebastian. Vedremo cosa accadrà nel prossimo futuro. Seguiteci per non perdervi tante altre news.