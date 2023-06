NEWS

Nicolò Figini | 9 Giugno 2023

Amici 22

La segnalazione su Maddalena Svevi

Questo pomeriggio abbiamo parlato di Maddalena Svevi perché ha rilasciato un’intervista all’interno della quale ha ricordato il suo percorso ad Amici e poi ha parlato del suo rapporto oggi con Mattia Zenzola. I due non stanno più insieme e anche se hanno vissuto dei momenti difficili dentro la scuola, a causa di scontri, adesso sono amici:

“Sicuramente siamo entrambi molto affezionati. Nella scuola di Amici, all’inizio, è stato difficile andare d’accordo. Quando ci siamo conosciuti è scoppiato qualcosa tra noi e non è stato semplice poi trovare un’amicizia dopo la fine della storia. I nostri impegni sono moltissimi e quindi non ci vediamo spesso. Io gli voglio assolutamente molto bene e spero di vederlo il prima possibile”.

Fatto sta che, poche ore fa, si è diffusa una segnalazione proprio sulla vita amorosa di Maddalena Svevi. Questa è stata pubblicata nelle Instagram Stories di del profilo Instagram Very Inutil People e si parlerebbe di un bacio tra Maddalena Svevi e Sebastian, ballerino professionista del talent:

“Very. Maddalena e Sebastian si baciavano al Sanctuary davanti a tutti. Fonte certa al 100%. Era lì una mia amica. Ieri, nessuna foto purtroppo. Ma è tutto vero!”.

Nella foto qui sopra, inoltre, si vede anche lo screen della conversazione tra queste due persone che hanno lanciato la segnalazione:

“Che poi Maddalena e Sebastian hanno ballato insieme e si sono baciati. Sì, amo. Dentro al Sanctuary dove si balla. Hanno ballato insieme. Poi dove c’è il balcone, dai drink, si sono appartati e seduti su un tavolino. E hanno parlato e si sono baciati”.

Quanto ci sia di vero, al momento, non possiamo dirlo. Si tratta solamente di una indiscrezione e per capire se corrisponde alla realtà dovremo attendere che siano i diretti interessati a parlare. Seguiteci per molte altre news.