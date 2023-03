Problemi di salute per Luca Salatino: “Dovrò farmi operare alla schiena”

NEWS

Debora Parigi | 10 Marzo 2023

Momento difficile per luca Salatino che ha detto che dovrà operarsi per problemi di salute. Ma rivela anche una novità in amore.

Luca Salatino non sta bene e rivela che dovrà subire un’operazione

Nei mesi scorsi Luca Salatino, ex corteggiatore (prima) e tronista (poi) di Uomni e donne, è stato tra i protagonosti del Grande Fratello Vip 7. Poi ha deciso di ritirarsi dal gioco perché non riusciva più a sopportare la lontananza dalla fidanzata Soraia, sua scelta nel programma di Maria De Filippi. Ricordiamo, infatti, i momenti di difficoltà e le lacrime nella Casa.

Oggi la relazione tra loro va a gonfie vele e c’è anche una novità. Intervistati dal magazine di Uomini e donne, i due hanno fatto alcune rivelazioni. Proprio Luca ha riferito: “Io più che un bilancio vorrei fare un annuncio. Mi sono trasferito a Como e da ieri sera conviviamo! Questo penso la dica tutta su come stanno andando le cose e su come sono andate fino a ora”. Lui è originario di Roma e ha aggiunto che sua mamma, anche se adesso saranno lontani, è molto contenta della felicità del figlio.

Grande passo quindi, ma in questa splendida storia d’amore ci sono anche dei momenti di difficoltà. Soraia ha raccontato che ad agosto Luca è stato male: “Ha avuto dei problemi abbastanza seri alla schiena e non riusciva a muoversi dal letto. Lì ho capito che non mi interessava di nulla, solo la sua salute. Gli sono stata tanto vicina e non mi è pesato nemmeno un istante”.

E anche ora Soraia sta molto vicina a Luca Salatino in un altro momento difficile. Come lui stesso ha raccontato, si tratta ancora di problemi alla schiena. “Purtroppo la schiena è tornata a darmi qualche problema”, ha detto. “Quindi a breve dovrò farmi operare e questo mi dà qualche preoccupazione”.

Speriamo che possa andare tutto bene e che Luca recuperi poi alla svelta dalla sua convalescenza. Facciamo a lui e a Soraia i nostri pià sentiti auguri per la loro vita insieme.