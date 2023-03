NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Marzo 2023

Amici 22

Crisi per i due allievi di Amici 22

Mancano pochissimi giorni alla partenza ufficiale del Serale di Amici 22 e solo domenica su Canale 5 andrà in onda l’ultima puntata del pomeridiano. Nel corso dello speciale, come ci hanno svelato le anticipazioni, verranno assegnate le ultime maglie dorate e ci saranno anche due eliminazioni. In attesa di scoprire cosa accadrà, in questi giorni stanno andando in onda i daytime con le immagini dei giorni precedenti all’ultima registrazione. Come abbiamo visto, i prof stanno convocando in studio gli allievi che ancora non hanno avuto accesso al Serale, per decidere di comune accordo a chi assegnare le ultime maglie.

A ricevere la chiamata degli insegnanti sono stati anche NDG e Megan, che tuttavia dopo le loro esibizioni sono entrati in crisi. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Il primo a essere chiamato in studio è stato proprio il cantante. Mentre si esibiva però NDG, a causa della troppa emozione, si è fermato, per poi riprendere la performance dopo qualche secondo. Dopo aver lasciato lo studio l’allievo di Lorella Cuccarini si è sfogato, affermando:

“L’ho fatta sempre bene porca miseria. Perché l’ho sbagliata? […] È andata malissimo. Ero così in ansia che non ho accesso l’in-ear e non mi sentivo. Poi mi sono impappinato. Non mi è mai successo di sbagliare le mie barre. Ce l’ho tanto con me stesso, perché in base a questa prova diranno che non sono pronto per il Serale”.

Subito dopo essersi esibito di fronte a tutti i professori NDG reagisce così #Amici22 pic.twitter.com/oD3daACx57 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 9, 2023

Poco a dopo ad arrivare nello studio di Amici 22 è stata anche Megan, che si è esibita su richiesta dei prof. Poco dopo però anche la ballerina ha avuto un momento di sconforto in saletta ed è stata confortata da Gianmarco.

Megan dopo aver ballato di fronte ai professori non è soddisfatta della sua esibizione e… #Amici22 pic.twitter.com/BuwrYx1OBp — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 9, 2023

Ma cosa accadrà dunque a NDG e Megan? I due riusciranno ad accedere al Serale? Non resta che attendere per scoprirlo.