Amici 22, Malgioglio contro Rudy Zerbi: “Sei di una cattiveria incredibile”

NEWS

Debora Parigi | 18 Marzo 2023

Amici 22

Le parole di Cristiano Malgioglio a Rudy Zerbi sul guanto di sfida ad Amici 22

Dopo aver vinto la prima manche e aver eliminato un allievo (Megan) della squadra Cuccarini-Emanuel, la squadra Zerbi-Celentano ha proseguito il suo percorso nella prima puntata del Serale di Amici 22. E così, come seconda manche, ha sfidato la squadra Arisa-Todaro.

Subito Rudy Zerbi ha schierato il suo allievo Aaron per un guanto di sfida contro Wax. Si tratta del brano “One” degli U2 in cui era stato chiesto di cantare e basta, senza quindi scrivere barre, avere oggetti in scena, usare cori o effetti nell’esecuzione del pezzo e mimare o fare movenze. Già in settimana Wax non si era trovato d’accordp. E anche parlando con Arisa avevano scelto di non accettare il guanto. Quindi prof e allievo hanno portato questa scelta in puntata.

Da qui è iniziata una discussione. Arisa ha difeso Wax dicendo che togliendo tutto questo si toglieva personalità al ragazzo e quindi lo si snaturava. Rudy invece ha ribattutto che era semplicemente una richiesta sul puro canto. In tutta questa discussione sono ovviamente intervenuti anche i giudici. E in particolare Cristiano Malgioglio si è rivolto proprio a Zerbi. Con il suo modo di fare molto noto gli ha detto: “Sei di una cattiveria incredibile!”. E ha aggiunto: “A questo punto avresti potuto aggiungere mettiamo una patata in bocca”. Ovviamente è partito l’applauso del pubblico e anche le risate.

Comunque alla fine i giudici di Amici 22 hanno accettato la richiesta di annullare il guanto da parte di Arisa. Quindi il punto non è stato assegnato e Zerbi ha scelto di proporre un’altra sfida.

Potete rivedere tutto quello che è successo sul sito di Witty TV.