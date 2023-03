NEWS

Debora Parigi | 18 Marzo 2023

Amici 22

La sorpresa per Megan dopo l’eliminazione da Amici 22

Questa sera su Canale 5 è partito il Serale di Amici 22 che si svolge come le precedenti due edizioni. Quindi ci sono tre squadre formate da ballerini e cantanti, tre manche con massimo tre sfide per ciascuna. Come è successo anche gli scorsi anni, nelle prime puntate ci sono due eliminazioni e così è stato per questa prima puntata.

La prima manche ha visto la squadra Zerbi-Celentano (tirata a sorte) sfidare la squadra Cuccarini-Emanuel. Dopo tre sfide la vittoria è andata alla prima squadra, quindi un allievo dell’altra ha dovuto lasciare subito il talent. A tal proposito, sono stati nominati Maddalena, Megan e Cricca. La prima a salvarsi è stata Maddalena.

Tra Cricca e Megan i giudici Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio hanno deciso di eliminare Megan. Lei è quindi la prima eliminata di questo Serale di Amici 22. Un momento molto triste, ma che ha avuto una fine meno amara.

La ballerina, infatti, ha ricevuto una bellissima sorpresa. Le è stata data una borsa di studio per una prestigiosa scuola di danza di New York della durara di 5 settimane. Megan è rimasta stupefatta ed è scppiata in lacrime per la gioia. Si è mostrata davvero onorata per questa enorme opportunità. Lei ha sempre detto di dover imparare tanto, non avendone mai avuto realmente l’occasione.

Potete rivedere tutto quello che è successo sul sito di Witty TV.