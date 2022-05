1 L’appello di Matilde Brandi per Amici 22

L’edizione 21 del talent di Canale 5 si è appena conclusa e già si sta pensando a quella che verrà trasmessa in autunno. Sappiamo che tornerà un ex allievo, ovvero Mattia Zenzola. Lui, infatti, si è infortunato e ha dovuto abbandonare la competizione quest’anno. Ma il suo maestro, Raimondo Todaro, gli ha promesso un banco nella prossima stagione televisiva. Ma chi saranno gli insegnanti di Amici 22? Al momento tutti sembrerebbero confermati.

Fatto sta che è ancora troppo presto per averne la certezza definitiva. A farsi avanti come nuova professoressa di ballo una ex gieffina. Ci stiamo rifedendo a Matilde Brandi, la quale ha voluto lanciare un appello a Maria De Filippi. Se dovesse liberarsi un posto in cattedra lei si è detta pronta. Ecco cos’ha detto ala settimanale Nuovo TV, come riporta anche il sito Blogtivvu: “Se le servisse un nuovo giudice o una nuova prof per la prossima edizione io sono a sua disposizione!“.

Dobbiamo ricordare, ad ogni modo, che la Brandi si era già fatta avanti a inizio mese in un’altra intervista. Aveva, infatti, rivelato quanto le piacesse Amici e di come ci tenesse a essere presente nell’edizione 22:

“Apprezzo tantissimo Amici e condivido sempre le sue scelte mi piacerebbe fare il giudice perché ne ho le competenze. Io do ragione ad Alessandra Celentano che la danza non è per tutti, ma non per il fisico per la passione vera che devi mettere in campo e la hanno pochi”.

Al momento non sappiamo cosa succederà. Ad oggi, infatti, fanno parte dei giudici Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro. L’unico che, salvo grandi sorprese, potrebbe decidere di non tornare è l’ex ballerino di Ballando con le stelle. Al momento, però, non ci sono notizie a riguardo. Vedremo cosa accadrà ad Amici 22.

