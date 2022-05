Le parole di Matilde Brandi su L’Isola e Amici

Matilde Brandi ha rilasciato un’intervista a SuperGuida TV dove ha parlato non solo del GF Vip 6, spiegando che erano presenti tante sue amiche (da Manila a Miriana), ma ha svelato anche un retroscena che riguarda L’Isola dei Famosi. Sembrerebbe, infatti, che l’ex vippona sia stata molto vicina dal partecipare come naufraga quest’anno, ma così non è stato. Queste le sue parole al sito:

“Adoro Ilary Blasi e la sua conduzione, lei è romana ed è molto vicina a me”, ha esordito Matilde Brandi. “Mi è dispiaciuto molto quest’anno non averla potuta fare per miei problemi personali. Adoro l’isola e il contatto con la natura, poi non ho paura per il non mangiare, lo stare lontano da casa purtroppo ha condizionato la mia scelta spero in futuro di poterla fare”.

Ma non si è parlato solo de L’Isola dei Famosi. Esattamente come accaduto per altre occasione ha espresso il suo pensiero anche sul talent di Maria De Filippi, Amici. Matilde Brandi non ha mai negato, anche in un’intervista a Novella 2000, che le piacerebbe un giorno ricoprire il ruolo di giudice. Tra l’altro ha dichiarato di trovarsi molto d’accordo con il pensiero della maestra Celentano:

“Apprezzo tantissimo Amici e condivido sempre le sue scelte mi piacerebbe fare il giudice perché ne ho le competenze. Io do ragione ad Alessandra Celentano che la danza non è per tutti, ma non per il fisico per la passione vera che devi mettere in campo e la hanno pochi”.

E voi dopo il GF Vip 6 vedreste bene Matilde Brandi a L’Isola dei Famosi e come giudice ad Amici? Chissà che il futuro non possa riservarci grandi sorprese. Attendiamo news, intanto vi invitiamo a seguirci ancora per tante altre curiosità e notizie sui personaggi del piccolo e grande schermo.

