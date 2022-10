Nel corso dell’ultima puntata di Amici 22, Alessandra Celentano ha richiesto un provvedimento disciplinare per Mattia Zenzola, colpevole di non aver indossato un pantalone espressamente richiesto dalla maestra durante una coreografia. Successivamente i due hanno avuto modo di avere un faccia a faccia, e a quel punto il ballerino di latino ha spiegato di aver avuto un’incomprensione con la costumista Giulia. Queste le sue dichiarazioni:

“Io non volevo che accadesse questo. Io volevo parlare con Lei. Non mi è stato detto ‘la maestra ha detto no alla proposta’. Ho detto a Giulia se poteva scriverle, ma non mi è stato detto che Lei non aveva accettato la richiesta di usare il mio pantalone. Magari non siamo stati chiari abbastanza. Io sapevo che avrei dovuto metterlo, ma ho chiesto di domandare a Lei se avessi potuto usare il mio pantalone. Non è stata chiara la sua risposta alla mia proposta”

A quel punto Alessandra Celentano ha chiamato proprio la costumista di Amici 22, che ha svelato la verità, sbugiardando Mattia. Ecco cosa ha affermato:

“Non è vero. Gliel’ho detto sia in prova costume che in prova spazi, gliel’ho fatto dire dalla redazione più di una volta. Me l’ha detto anche lui stesso che non l’avrebbe voluto mettere, ma io gli ho detto più di una volta che questa era la richiesta specifica e che noi ne avevamo parlato e che era obbligato a metterlo. La verità è che mi hai detto che ti saresti preso tu la responsabilità di questa cosa. Ti ho detto più di una volta che te lo dovevi mettere. Non puoi dire che noi non te lo abbiamo detto perché stai mettendo in dubbio il mio lavoro e di tutto il team che c’è dietro. Questa cosa non va bene. Non puoi dire che non ti è stato detto. Io sono stata chiarissima sempre e mi sono ripetuta anche”.