Vincenzo Chianese | 14 Maggio 2023

Proposte di lavoro per i due ballerini di Amici 22

Un’emozione dietro l’altra questa sera nel corso della diretta di Amici 22. Poco fa infatti c’è stata la finale del circuito ballo, che è stato vinto da Mattia, mentre Isobel è stata eliminata. Poco prima dell’elezione del vincitore però per i due ballerini ci sono state delle bellissime e inaspettate sorprese. Sia per l’allievo di Raimondo Todaro che per l’allieva di Alessandra Celentano infatti sono arrivate diverse proposte di lavoro. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto.

La prima a ricevere questa stupenda sorpresa è stata Isobel. La Kinnear infatti ha ricevuto l’offerta di un contratto di due anni con la compagnia Amck Dance. Ma non solo. Successivamente alla ballerina è stato offerto uno dei ruoli principali in Chicago Il Musical, che partirà ufficialmente nei prossimi mesi. Infine Isobel ha anche ricevuto la proposta di entrare nel cast di Chorus Line Il Musical. Si tratta in questo caso di un contratto di 6 mesi in Spagna, con la possibilità di un contratto da solista.

Successivamente è stata la volta di Mattia. Anche il vincitore del circuito ballo di Amici 22 infatti ha ricevuto ben due proposte di lavoro. A Zenzola è stata offerta la possibilità di prendere parte alla prossima edizione di On Dance, che si terrà in Piazza Duomo a Milano a settembre. Ma non solo. Mattia ha anche ricevuto una proposta per lavorare con la compagnia Burn the Floor.

I due ballerini così, in lacrime, hanno ringraziato per queste importanti offerte di lavoro, e non è mancato il fragoroso applauso del pubblico.