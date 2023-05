Amici 22: Mattia vince il circuito ballo, Isobel eliminata

NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Maggio 2023

Amici 22

Mattia vince il circuito ballo di Amici 22

Siamo nel pieno della finale di Amici 22 e questa sera finalmente scopriremo chi sarà a vincere il talent show di Maria De Filippi. Anche stasera nel corso della diretta non mancano le emozioni, e di certo il pubblico sta assistendo a un bellissimo spettacolo. La puntata è iniziata con la finalissima del circuito ballo, e a scontrarsi sono così stati Mattia e Isobel.

I due allievi a quel punto si sono sfidati in 4 manche diverse, ed entrambi hanno dato il massimo per convincere a pieno il pubblico. Come sappiamo infatti questa sera a votare sono proprio i telespettatori da casa, che tramite il televoto decideranno chi sarà ad alzare la tanto ambita coppa.

Al termine delle manche così è arrivato il verdetto definitivo. A vincere il circuito ballo è stato così Mattia, che ha conquistato il cuore del fan del talent show. Isobel è stata così eliminata, classificandosi al quarto posto.

Zenzola a breve nel mentre si giocherà la finalissima col vincitore del circuito canto e si contenderà la coppa o con Angelina o con Wax. Ma cosa accadrà dunque e chi sarà il primo classificato di questa edizione? Non resta che attendere per scoprirlo.