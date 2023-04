NEWS

Nicolò Figini | 2 Aprile 2023

Amici 22

La reazione di Mattia ad Amici 22

La terza puntata del Serale di ieri ha segnato l’eliminazione di un solo allievo. Purtroppo la giuria ha deciso che a dover abbandonare la scuola sarebbe dovuto essere Samu. Per tale ragione Wax è potuto rimanere, anche se lui non l’uscita da Amici 22 non l’avrebbe vista come una brutta cosa. Queste le sue parole con Maria De Filippi:

“Non vedo una cosa negativa uscire, per niente. Qua dentro mi sento di aver dato tutto quello che ho, il mondo fuori non si ferma. Penso che si sia aggiunto qualcosa in me, le cose che non andavano bene ora le gestisco meglio. Mi mancherà essere ascoltato, mi mancherà quando parlerai tu con me”.

Ad ogni modo, Samu alla fine ha abbandonato Amici 22 tra le lacrime. Non solo sue ma anche quelle dei compagni di viaggio. In particolare Mattia sembra esserci rimasto molto male, come possiamo vedere anche dal video qui sotto: “Tu non meritavi di uscire, lo penso. Non me lo aspettavo, non te lo meritavi. Penso sia un pensiero di tutti ma nessuno lo dice. Non me lo sarei mai aspettato“.

Samu, tuttavia, per tranquillizzare gli altri e se stesso ha replicato: “Ma dai, prima o poi tocca a tutti“. Con grande commozione, poi, ha affermato di non avere rimpianti e di aver appreso qualcosa da tutti i suoi amici di Amici 22:

“Sono grato di essere qui, non ho rimpianti. Ho aperto il mio cuore alle persone a cui volevo aprirlo, sono cresciuto tanto, ho appreso tante cose. Continuerò a seguire i miei sogni. Ho imparato da tutti, siete pazzeschi, grazie per avermi sopportato, quando rompevo le pa**e. Non vi dimenticherò mai, è l’esperienza più importante della mia vita. Cerchiamo di collezionarle altre tutti. Ce lo meritiamo”.

