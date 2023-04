NEWS

Nicolò Figini | 2 Aprile 2023

Il cantante mascherato

Smascherato Ippopotamo a Il cantante mascherato

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de Il Cantante Mascherato. A venire svelata è stata la maschera dell’Ippopotamo, la quale si è trovata al ballottaggio con il Porcellino per volere del pubblico. I giudici avevano ipotizzato che come personaggi potessero esserci Mal oppure Bobby Solo. Ma facciamo un passo indietro.

Al termine della serata, Criceto si salva per il voto social, Serena Bortone salva Stella, Iva Zanicchi salva il Cavaliere veneziano, Flavio Insinna salva Squalo e Facchinetti salva Riccio. Oltre a Porcellino, le maschere passano tutte alla quarta puntata.

A questo punto avviene il ballottaggio tra Porcellino e Ippopotamo a Il Cantante Mascherato. A votare ci ha pensato il pubblico da casa tramite i social, ma prima hanno scoperto un nuovo indizio per entrambi. Per quanto riguarda Ippopotamo, il personaggio ha rivelato un dettaglio molto importante ammettendo di essere un appassionato di golf oltre che di musica rock.

L’ipotesi più gettonata, anche per il fatto che nella sua clip ha citato il testo di una particolare canzone, era si trattasse di Mal. E infatti sotto la maschera si nascondeva proprio lui. Una volta smascherato, quindi, il cantante ha scherzato: “Non credevo di arrivare fino a questo punto con il mio accento allo Stanlio e Olio. Io volevo parlare solo in inglese, con Milly che faceva la traduzione, ma non ha funzionato“. Qui sotto il video.

Voi eravate riusciti a indovinare l’identità del concorrente de Il Cantante Mascherato? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo continuate a seguirci per molte altre news. Noi vi terremo informati sull’identità delle altre maschere fino alla fine dell’edizione.