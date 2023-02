Amici 22, Megan cambia prof e va da Emanuel Lo

NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Febbraio 2023

Amici 22

La scelta di Megan ad Amici 22

Non mancano i colpi di scena oggi ad Amici 22. Dopo aver visto la sfida di Samu, che ha battuto il suo sfidante Mattia, si è passati alla gara di ballo e canto. Tuttavia anche oggi nessun allievo è riuscito a conquistare la maglia del Serale, e i ragazzi dunque durante le prossime settimane proseguiranno la corsa alla fase finale del talent show di Maria De Filippi. Come se non bastasse protagonista della puntata di oggi è stata Megan, che in settimana ha avuto modo di affrontare Raimondo Todaro. La ballerina infatti ha ammesso di non sentirsi apprezzata e valorizzata dal suo maestro, che nelle ultime settimane l’ha trascurata.

In questi giorni così Emanuel Lo ha assegnato un compito a Megan, che è stato svolto oggi in puntata. Alla fine della performance il maestro ha spiazzato tutti e ha chiesto a Todaro di poter avere la ballerina nella sua squadra. A quel punto la stessa Ria ha ammesso che le piacerebbe lavorare con altri maestri, specie dopo quanto accaduto con Raimondo.

Todaro ha così accettato la proposta e così Megan ha cambiato ufficialmente prof, passando nel team di Emanuel Lo. Adesso così per la ballerina di Amici 22 comincia un nuovo percorso, e in molti si chiedono già se riuscirà ad accedere al Serale.

Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo a Megan.