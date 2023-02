NEWS

Amici 22

Puntata intesa quella di oggi ad Amici di Maria De Filippi. Lo speciale è infatti iniziato con la sfida di Samu, che veniva rimandata da settimane. Il ballerino tuttavia è riuscito a vincere e ha così riottenuto la maglia per poter proseguire il suo percorso. In seguito è partita la gara per gli allievi e i primi classificati, sia per il canto che per il ballo, potranno avere la possibilità di vincere l’accesso alla fase finale del talent show. A scendere a centro studio è stato naturalmente anche Wax, che come sappiamo poche settimane fa ha fatto uno scontro con la conduttrice.

Maria De Filippi ha infatti rimproverato il cantante per quanto accaduto a Capodanno e non sono mancate le tensioni. Adesso però sembrerebbe che l’allievo di Arisa sia riuscito a riconquistare la fiducia della presentatrice. Dopo l’esibizione infatti Maria ha fatto i suoi complimenti a Wax, per il comportamento assunto in queste ultime settimane. Queste le dichiarazioni della De Filippi in merito:

“Complimenti, volevo dirti che ultimamente sei perfetto, ce la stai mettendo tutta, lo dico seriamente”.

Pare dunque che tra Maria De Filippi e Wax sia tornato il sereno. Ma cosa accadrà durante il percorso del cantante? L’allievo di Arisa riuscirà ad accedere al Serale? Non resta che attendere per scoprirlo.